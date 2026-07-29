RELX-Aktie: Was Analysten von RELX erwarten
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Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der RELX-Aktie abgegeben.
4 Experten raten die RELX-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 38,05 GBP beziffert, während der aktuelle RELX-Kurs an der Börse LSE bei 26,07 GBP liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|34,50 GBP
|32,34
|24.07.2026
|Deutsche Bank AG
|31,00 GBP
|18,91
|24.07.2026
|UBS AG
|36,00 GBP
|38,09
|24.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,70 GBP
|94,48
|21.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|RELX Buy
|UBS AG
|21.07.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.