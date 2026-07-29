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RELX-Aktie: Was Analysten von RELX erwarten

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
31.00 EUR -1.40 EUR -4.32 %
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Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der RELX-Aktie abgegeben.

4 Experten raten die RELX-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 38,05 GBP beziffert, während der aktuelle RELX-Kurs an der Börse LSE bei 26,07 GBP liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research34,50 GBP32,3424.07.2026
Deutsche Bank AG31,00 GBP18,9124.07.2026
UBS AG36,00 GBP38,0924.07.2026
JP Morgan Chase & Co.50,70 GBP94,4821.07.2026

Redaktion finanzen.net

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RELX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
24.07.26 RELX Outperform Bernstein Research
24.07.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 RELX Buy UBS AG
21.07.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 RELX Buy Goldman Sachs Group Inc.