RELX-Aktie: Was Analysten von RELX erwarten

31.07.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 38,05 GBP beziffert, während der aktuelle RELX-Kurs an der Börse LSE bei 26,07 GBP liegt.

Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der RELX -Aktie abgegeben.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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