DAX 25.199 -0,8%ESt50 6.269 -0,8%MSCI World 4.909 -0,3%Top 10 Crypto 11,10 -2,2%Nas 27.007 +0,8%Bitcoin 73.872 +0,1%Euro 1,1330 -0,1%Öl 103,5 +0,9%Gold 4.152 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

RELX-Aktie: Was Analysten von RELX erwarten

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
29.36 EUR 0.44 EUR 1.52 %
Charts | News | Analysen

RELX Experten haben ihre Einschätzung der RELX-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die RELX-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 35,25 GBP beziffert, während der aktuelle RELX-Kurs an der Börse LSE bei 24,96 GBP liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG36,00 GBP44,2329.09.2026
Bernstein Research34,50 GBP38,2214.09.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle RELX Aktie News

Werbung

RELX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.09.26 RELX Buy UBS AG
14.09.26 RELX Outperform Bernstein Research
11.08.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 RELX Outperform Bernstein Research
24.07.26 RELX Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.