RELX-Aktie: Was Analysten von RELX erwarten
Werte in diesem Artikel
RELX Experten haben ihre Einschätzung der RELX-Aktie veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die RELX-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 35,25 GBP beziffert, während der aktuelle RELX-Kurs an der Börse LSE bei 24,96 GBP liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|36,00 GBP
|44,23
|29.09.2026
|Bernstein Research
|34,50 GBP
|38,22
|14.09.2026
Redaktion finanzen.net
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