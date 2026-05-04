Citigroup-Aktie stabil: Großbank will Rendite steigern und 30 Milliarden US-Dollar zurückkaufen
Citigroup-Chefin Jane Fraser nimmt sich für die kommenden Jahre eine höhere Rendite vor.
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In den Jahren 2029 bis 2031 soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital auf 14 bis 15 Prozent steigen, wie das Geldhaus am Donnerstag in einer Präsentation zu seinem Investorentag mitteilte. Im laufenden Jahr soll sie wie geplant bei 10 bis 11 Prozent liegen. Für die Jahre 2027 und 2028 peilt Fraser dann 11 bis 13 Prozent an, rechnet dabei aber bestimmte Sonderkosten heraus.
Finanzchef Gonzalo Luchetti kündigte in seiner Präsentation zudem einen neuen Aktienrückkauf über bis zu 30 Milliarden US-Dollar (25,5 Mrd Euro) an.
Die Citigroup-Aktie reagiert im US-Handel dennoch kaum auf die Neuigkeiten: An der NYSE geht es zeitweise 0,13 Prozent aufwärts auf 127,76 US-Dollar.
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NEW YORK (dpa-AFX)
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