E-Autos stark im Plus: BMW bleibt in Österreich auf der Überholspur

Gewinne in Frankfurt: DAX startet in der Gewinnzone

Ford-Aktie vorbörslich in Grün: Ford-Produktion wieder in Gang

Heute im Fokus

Shell will Kohlenstoffemissionen langsamer senken. Greenpeace mit Protestaktion vor DWS-Zentrale. AB InBev-Aktie vom Handel ausgesetzt. NEL und Partner erhalten Fördermittel in dreistelliger Millionenhöhe. VW will im Volumengeschäft weiter wachsen. Fisker prüft wohl Insolvenzantrag. Hapag-Lloyd erwartet weiteren Ergebnisrückgang in 2024. Meyer Burger erleidet heftigen Verlust.