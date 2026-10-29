Renegade Gold: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Renegade Gold hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD gegenüber -0,110 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,150 CAD gegenüber -0,320 CAD im Vorjahr verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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