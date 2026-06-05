Renewable Ventures Nordic Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Werte in diesem Artikel
Renewable Ventures Nordic Registered ließ sich am 05.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Renewable Ventures Nordic Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,92 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3633,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,6 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Renewable Ventures Nordic Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Renewable Ventures Nordic Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent