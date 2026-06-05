Renewable Ventures Nordic Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Renewable Ventures Nordic Registered ließ sich am 05.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Renewable Ventures Nordic Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,92 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3633,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,6 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net