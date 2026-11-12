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Eigengeschäft

RENK-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

RENK-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Eine Führungskraft nimmt sich die RENK-Aktie vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
33.14 EUR -1.30 EUR -3.76 %
Charts | News | Analysen

RENK meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 05.11.2026. Am 11.11.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Am 05.11.2026 baute Nowotne, N/A Doreen, Aufsichtsrat, das Depot um 725 Aktien aus. Nowotne, N/A Doreen bezahlte 34,48 EUR je Anteilsschein. Die RENK-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 2,30 Prozent auf 35,38 EUR abwärts.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die RENK-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 4,90 Prozent auf 34,44 EUR ab. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 1.181 RENK-Aktien. Aktuell ergibt sich für RENK eine Börsenbewertung in Höhe von 3,58 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 100.000.000 Papiere.

Bevor Sagel, Dr. Alexander für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 05.11.2026 das letzte Eigengeschäft durchgeführt. Die Erhöhung der RENK-Aktien im Depot um 6.790 Anteilsscheine zu je 35,17 EUR meldete Vorstand, Sagel, Dr. Alexander.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: RENK Group AG

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Datum Rating Analyst
06.11.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 RENK Kaufen DZ BANK
05.11.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 RENK Kaufen DZ BANK

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