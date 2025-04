RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 43,91 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 43,91 EUR ab. In der Spitze büßte die RENK-Aktie bis auf 43,44 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 34.341 Stück.

Am 19.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 59,68 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,456 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,06 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte RENK am 26.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 362,17 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 272,82 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je RENK-Aktie.

