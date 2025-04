RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 46,07 EUR.

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 46,07 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,35 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,83 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 541.621 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 49,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 61,57 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,456 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,06 EUR für die RENK-Aktie aus.

Am 26.03.2025 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 362,17 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 272,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

