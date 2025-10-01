RENK Aktie News: RENK am Vormittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 84,28 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 84,28 EUR ab. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 84,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 143.411 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 4,06 Prozent wieder erreichen. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,600 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,19 EUR an.

RENK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 272,64 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je Aktie aus.

