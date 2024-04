RENK Aktie News: RENK am Vormittag stark gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,1 Prozent auf 38,73 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,1 Prozent auf 38,73 EUR. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 38,79 EUR. Bei 38,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 50.894 Stück.

Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 28,17 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

