RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag im Plus

Die Aktie von RENK zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 87,02 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 87,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 87,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,65 EUR. Bisher wurden heute 342.975 RENK-Aktien gehandelt.

Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 0,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,19 EUR an.

Am 13.08.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 347,53 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,64 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je Aktie aus.

