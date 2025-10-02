DAX24.451 +1,4%Est505.667 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.169 +0,2%Euro1,1752 +0,2%Öl65,02 -0,6%Gold3.886 +0,5%
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neues Model Y
BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau
So entwickelt sich RENK

RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag im Plus

02.10.25 12:07 Uhr

02.10.25 12:07 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag im Plus

Die Aktie von RENK zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 87,02 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 87,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 87,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,65 EUR. Bisher wurden heute 342.975 RENK-Aktien gehandelt.

Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 0,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,19 EUR an.

Am 13.08.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 347,53 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,64 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

September 2025: So schätzen Experten die RENK-Aktie ein

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an

Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an

Nachrichten zu RENK

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

