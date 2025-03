RENK Aktie News: RENK am Mittag stark gefragt

So bewegt sich RENK

Die Aktie von RENK gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 14,2 Prozent auf 34,11 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 14,2 Prozent auf 34,11 EUR. Die RENK-Aktie legte bis auf 35,11 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.901.598 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.04.2024 auf bis zu 39,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,446 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,300 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,82 EUR.

RENK gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je Aktie aus.

