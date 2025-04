RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 45,70 EUR.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 45,70 EUR. Die RENK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,26 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 408.434 Aktien.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 49,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,20 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 61,25 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,456 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,06 EUR für die RENK-Aktie aus.

RENK gewährte am 26.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 362,17 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 272,82 Mio. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Aktie aus.

