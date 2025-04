RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 45,76 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 45,76 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 46,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,26 EUR. Bisher wurden heute 756.799 RENK-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,90 EUR an. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 9,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 158,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,456 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,06 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 26.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 362,17 Mio. EUR – ein Plus von 32,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 272,82 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

