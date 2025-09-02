DAX23.583 +0,4%ESt505.324 +0,6%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.193 -0,2%Nas21.544 +1,2%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,58 -2,2%Gold3.562 +0,8%
Aktienkurs aktuell

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag leichter

03.09.25 16:10 Uhr

03.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von RENK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 66,68 EUR.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 66,68 EUR. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 66,39 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 291.325 RENK-Aktien.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR. 28,91 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 73,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,598 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 64,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 13.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Wie Experten die RENK-Aktie im August einstuften

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT höher: Ministerrat tagt zu Sicherheitslage - Triton trennt sich von RENK

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
03.03.2025RENK NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen