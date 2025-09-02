RENK Aktie News: RENK am Nachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 66,68 EUR.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 66,68 EUR. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 66,39 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 291.325 RENK-Aktien.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR. 28,91 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 73,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,598 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,420 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 64,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 13.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

