RENK Aktie News: RENK am Vormittag auf Höhenflug

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von RENK. Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 9,6 Prozent auf 38,91 EUR.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 9,6 Prozent auf 38,91 EUR. In der Spitze legte die RENK-Aktie bis auf 40,59 EUR zu. Bei 40,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 594.703 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 40,59 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 4,32 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 54,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,447 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,300 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,82 EUR je RENK-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

