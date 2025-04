RENK Aktie News: RENK am Vormittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 46,07 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 46,07 EUR zu. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 46,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 79.132 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 49,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 8,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,456 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,06 EUR.

RENK ließ sich am 26.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 362,17 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 272,82 Mio. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,40 EUR fest.

