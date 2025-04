RENK Aktie News: RENK am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von RENK gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 43,82 EUR ab.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 43,82 EUR. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 43,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 559.283 RENK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,90 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 13,89 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 59,59 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,456 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,06 EUR für die RENK-Aktie aus.

Am 26.03.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 362,17 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 272,82 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,40 EUR je Aktie belaufen.

