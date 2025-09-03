RENK Aktie News: RENK verbilligt sich am Vormittag

RENK im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 65,42 EUR ab.

Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,9 Prozent auf 65,42 EUR ab. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 65,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.277 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 31,40 Prozent zulegen. Bei 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 72,93 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,598 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,20 EUR.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 347,53 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 272,64 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

