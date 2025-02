RENK Aktie News: RENK am Vormittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 24,19 EUR.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 24,19 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 24,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.751 RENK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,34 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,01 EUR am 07.02.2024. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 42,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,447 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 28,82 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je RENK-Aktie.

