RENK Aktie News: RENK am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 24,13 EUR nach.

Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 24,13 EUR ab. In der Spitze büßte die RENK-Aktie bis auf 23,90 EUR ein. Bei 24,33 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 153.251 RENK-Aktien.

Bei einem Wert von 39,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 17,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,447 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,82 EUR für die RENK-Aktie aus.

Am 13.11.2024 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

