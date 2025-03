RENK Aktie News: RENK zündet am Vormittag Kursrakete

Kursverlauf

Die Aktie von RENK zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,0 Prozent auf 36,76 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,0 Prozent auf 36,76 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 37,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 248.412 RENK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 40,59 EUR. Gewinne von 10,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 51,83 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,446 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,82 EUR aus.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

