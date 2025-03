RENK Aktie News: RENK steigt am Mittwochnachmittag stark

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RENK. Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere zuletzt 7,8 Prozent.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 7,8 Prozent im Plus bei 37,73 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 38,87 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.460.991 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,59 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 7,58 Prozent zulegen. Am 17.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 53,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,446 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,82 EUR je RENK-Aktie aus.

RENK gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

