RENK Aktie News: RENK am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 23,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von RENK befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,2 Prozent auf 23,35 EUR ab. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,13 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,21 EUR. Bisher wurden heute 317.926 RENK-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.04.2024 bei 39,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 70,25 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.02.2024 auf bis zu 17,01 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 27,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,447 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,82 EUR für die RENK-Aktie aus.

RENK ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Fehlende Impulse in Frankfurt: SDAX knapp behauptet

Börse Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein

Rheinmetall-Aktie mit neuem Rekordhoch: Rüstungsaktien wie HENSOLDT gefragt