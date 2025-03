RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 37,89 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 37,89 EUR. Bei 38,59 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 38,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 170.347 RENK-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 40,59 EUR. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 7,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 53,26 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,446 EUR je RENK-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,82 EUR.

RENK ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Finanzpaket schiebt Bau- und Rüstungsaktien wie Rheinmetall, HENSOLDT, HOCHTIEF, Bilfinger und Heidelberg Materials an

SDAX aktuell: SDAX legt deutlich zu

XETRA-Handel: SDAX startet mit klaren Gewinnen