RENK Aktie News: Anleger greifen bei RENK am Donnerstagmittag zu

RENK im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 37,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 37,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 38,66 EUR. Bei 38,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 693.998 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei 40,59 EUR erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 7,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 17,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 53,03 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,446 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 31,82 EUR.

RENK gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2024 1,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Finanzpaket schiebt Bau- und Rüstungsaktien wie Rheinmetall, HENSOLDT, HOCHTIEF, Bilfinger und Heidelberg Materials an

SDAX aktuell: SDAX legt deutlich zu

XETRA-Handel: SDAX startet mit klaren Gewinnen