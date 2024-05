RENK Aktie News: RENK am Montagvormittag tiefer

RENK im Blick

Die Aktie von RENK gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,84 EUR ab.

Um 09:05 Uhr fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 28,84 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 28,80 EUR. Bei 29,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.946 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,433 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,52 EUR.

RENK gewährte am 15.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je Aktie aus.

