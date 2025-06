RENK Aktie News: RENK am Mittag verlustreich

Notierung im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 81,22 EUR ab.

Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 81,22 EUR abwärts. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,60 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 82,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.228.106 RENK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 5,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 358,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,594 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,44 EUR.

RENK ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 272,62 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gefragt: NATO beschließt größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten

Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT dennoch in Rot: Nato will Verteidigungsfähigkeiten extrem ausbauen

Rheinmetall-Aktie gesucht: Rheinmetall ersetzt Kering im EuroStoxx 50 - Auch RENK- und HENSOLDT-Aktie höher