RENK Aktie News: RENK am Nachmittag im Minusbereich

Blick auf RENK-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RENK. Zuletzt fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,9 Prozent auf 79,74 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die RENK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,9 Prozent auf 79,74 EUR ab. In der Spitze büßte die RENK-Aktie bis auf 78,13 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 82,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.984.891 RENK-Aktien.

Bei 85,96 EUR markierte der Titel am 04.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 7,80 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 77,80 Prozent wieder erreichen.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,594 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,44 EUR je RENK-Aktie aus.

RENK gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,57 Prozent auf 272,62 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gefragt: NATO beschließt größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten

Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT dennoch in Rot: Nato will Verteidigungsfähigkeiten extrem ausbauen

Rheinmetall-Aktie gesucht: Rheinmetall ersetzt Kering im EuroStoxx 50 - Auch RENK- und HENSOLDT-Aktie höher