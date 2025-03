RENK Aktie News: RENK zieht am Freitagvormittag an

Kurs der RENK

Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 38,14 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 38,14 EUR. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 38,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 89.513 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,59 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 53,58 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,446 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,82 EUR.

Am 13.11.2024 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie, DWS-Aktie und flatexDEGIRO-Aktie steigen in MDAX auf - Siltronic-Aktie unter den Absteigern

So schätzen die Analysten die RENK-Aktie im Februar 2025 ein

Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge