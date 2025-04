RENK Aktie News: RENK verliert am Montagvormittag kräftig

RENK im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RENK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 18,7 Prozent auf 33,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von RENK befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 18,7 Prozent auf 33,65 EUR ab. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 31,17 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 305.609 Stück.

Bei einem Wert von 49,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR ab. Abschläge von 47,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,456 EUR je RENK-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,06 EUR aus.

Am 26.03.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,75 Prozent auf 362,17 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 272,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

So stuften die Analysten die RENK-Aktie im vergangenen Monat ein

Trotz Riesen-Zollpaket: Porsche-Aktie hält sich besser als die Konkurrenz - Darauf setzen Anleger

Warum die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Verluste verbuchen