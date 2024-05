RENK Aktie News: RENK am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 29,62 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 29,62 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,97 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 218.662 RENK-Aktien umgesetzt.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,433 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,52 EUR je RENK-Aktie aus.

RENK gewährte am 15.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte RENK am 15.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

