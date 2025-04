RENK Aktie News: RENK gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RENK zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,6 Prozent auf 42,20 EUR.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 4,6 Prozent im Plus bei 42,20 EUR. Bei 43,13 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 103.268 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,90 EUR an. 18,25 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 138,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,456 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 42,06 EUR.

Am 26.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,13 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 272,82 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 362,17 Mio. EUR ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,40 EUR je Aktie belaufen.

