RENK Aktie News: RENK am Dienstagnachmittag mit sattem Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 11,0 Prozent auf 44,76 EUR.

Das Papier von RENK konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 11,0 Prozent auf 44,76 EUR. In der Spitze legte die RENK-Aktie bis auf 45,70 EUR zu. Bei 42,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.198.558 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,48 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 152,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,456 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,06 EUR je RENK-Aktie an.

Am 26.03.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,13 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 362,17 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,82 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 32,75 Prozent gesteigert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je RENK-Aktie.

