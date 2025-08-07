RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 63,89 EUR.

Das Papier von RENK konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 63,89 EUR. Bei 64,32 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 28.703 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 25,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 72,29 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,587 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 63,20 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 14.05.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 272,62 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 193,94 Mio. EUR eingefahren.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

