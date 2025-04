RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von RENK

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 44,55 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 44,55 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 43,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 128.582 RENK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 49,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 17,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 60,26 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,456 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,06 EUR für die RENK-Aktie aus.

RENK veröffentlichte am 26.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,75 Prozent auf 362,17 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 272,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

