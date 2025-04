RENK Aktie News: RENK am Mittag auf rotem Terrain

So bewegt sich RENK

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 43,60 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die RENK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 43,60 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 42,71 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 484.985 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei 49,90 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,456 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,06 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 26.03.2025. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 362,17 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,82 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 32,75 Prozent gesteigert.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

