RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 67,17 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die RENK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 67,17 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 66,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,05 EUR. Zuletzt wechselten 65.546 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 27,97 Prozent zulegen. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,64 Prozent.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,598 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 64,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 272,64 Mio. EUR eingefahren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Rüstungsbranche im Aufwind: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT an

Wie Experten die RENK-Aktie im August einstuften

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung