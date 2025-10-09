RENK Aktie News: RENK am Mittag tiefer

Blick auf RENK-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 81,40 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 81,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RENK-Aktie bei 80,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,09 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 262.575 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,34 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,98 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,25 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,601 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,420 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 70,19 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 347,53 Mio. EUR – ein Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

