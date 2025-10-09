RENK Aktie News: RENK am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der RENK

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 80,36 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 80,36 EUR. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 80,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,09 EUR. Zuletzt wechselten 399.214 RENK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 12,42 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 77,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,601 EUR aus. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 70,19 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,09 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 272,64 Mio. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,42 EUR im Jahr 2025 aus.

