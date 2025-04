RENK Aktie News: RENK gewinnt am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 45,40 EUR.

Die RENK-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 45,40 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,17 EUR an. Bei 47,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 123.012 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,90 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,91 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 61,00 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,456 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,06 EUR je RENK-Aktie aus.

RENK veröffentlichte am 26.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 362,17 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 272,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2025 aus.

