RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag im Plus

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 45,09 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 45,09 EUR zu. Bei 47,17 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 499.105 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei 49,90 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Abschläge von 60,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,456 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,300 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,06 EUR.

Am 26.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 272,82 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 362,17 Mio. EUR ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

