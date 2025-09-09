DAX23.764 +0,2%ESt505.386 +0,3%Top 10 Crypto15,79 +2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.986 +0,7%Euro1,1703 -0,1%Öl66,96 +0,7%Gold3.657 +0,8%
RENK im Fokus

RENK Aktie News: RENK am Mittwochmittag höher

10.09.25 12:05 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Mittwochmittag höher

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 69,49 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
69,30 EUR 1,41 EUR 2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 69,49 EUR. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,80 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 331.003 RENK-Aktien.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR an. 23,70 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 292,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,598 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RENK am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,09 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 347,53 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 272,64 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Rüstungsbranche im Aufwind: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT an

Wie Experten die RENK-Aktie im August einstuften

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen