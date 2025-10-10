DAX24.569 -0,2%Est505.624 ±-0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,87 +2,0%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,39 -1,3%Gold3.996 +0,5%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Hannover Rück-Aktie
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Profil
So entwickelt sich RENK

RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag mit KursVerlusten

10.10.25 12:05 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von RENK gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RENK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,9 Prozent auf 76,69 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
76,81 EUR -2,38 EUR -3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von RENK befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,9 Prozent auf 76,69 EUR ab. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 76,11 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 405.478 RENK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 15,11 Prozent niedriger. Am 17.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR. Mit Abgaben von 76,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,601 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,19 EUR.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 347,53 Mio. EUR – ein Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,42 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Kursaufschwung bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT nach Vortagesverlusten

Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf

September 2025: So schätzen Experten die RENK-Aktie ein

Bildquellen: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
