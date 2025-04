RENK Aktie News: RENK reagiert am Freitagnachmittag positiv

Kurs der RENK

Die Aktie von RENK gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 45,73 EUR nach oben.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 45,73 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,95 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,80 EUR. Bisher wurden heute 642.412 RENK-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,13 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,456 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,06 EUR aus.

RENK gewährte am 26.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,13 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 362,17 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 272,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, thyssenkrupp & HENSOLDT gesucht - Bundeswehr-Budget gesichert

Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und thyssenkupp starten wieder durch

So stuften die Analysten die RENK-Aktie im vergangenen Monat ein