RENK Aktie News: RENK schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von RENK. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 70,08 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 70,08 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 70,90 EUR. Bei 70,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 333.432 RENK-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,598 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,20 EUR.

Am 13.08.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 347,53 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,41 EUR fest.

