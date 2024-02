RENK Aktie News: RENK steigt am Montagnachmittag stark

EQS-News: RENK Group AG startet an der Börse

RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Freitagmittag tief südwärts

RENK Aktie News: RENK am Freitagvormittag im Minusbereich

RENK-Aktie kommt doch: Triton will RENK doch an die Börse bringen

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag im Tiefenrausch

RENK-IPO voller Erfolg: RENK-Aktie startet an Frankfurter Börse über Ausgabepreis

Heute im Fokus

Siemens starten Aktienrückkaufprogramm. Nordex-Umsatz übertrifft Ausblick. Brandanschlag auf selbstfahrendes Auto von Alphabet-Tochter Waymo verübt. BASF-Finanzvorstand will engere Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft. Vossloh-Finanzvorstand zuversichtlich für Zielerreichung in 2023. Frankreich plant wohl Prozess gegen Lafarge. Französischer Premier will Altersgrenze für soziale Medien. Politiker fordern Volkswagen dazu auf, sich aus Xinjiang zurückzuziehen.