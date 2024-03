RENK Aktie News: RENK macht am Vormittag Boden gut

RENK-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Heute im Fokus

Douglas will noch vor Ostern an die Börse. S&P gibt Bayer nur noch einen stabilen Ausblick. Streik bei Lufthansa-Kabinenpersonal. Siltronic präzisiert Prognose und bestätigt Ziele 2028 - Vorstand erweitert. Stromversorgung im Tesla-Werk in Grünheide läuft wieder. FUCHS PETROLUB erhöht nach Gewinnanstieg auch Dividende. Porsche mit stabiler Marge 2023 - Dividende steigt kräftig.