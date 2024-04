RENK Aktie News: RENK tendiert am Nachmittag fester

RENK-Aktie auf Rekordjagd: RENK rechnet in 2024 weiter mit Wachstum - Rüstungswerte profitieren

Erste Analystenbewertung nach Börsengang: So viel Potenzial traut ein Experte der RENK-Aktie noch zu

HENSOLDT-Aktie springt an: ESG-Übernahme in den nächsten Tagen erwartet - Rheinmetall-Aktie mit neuem Rekord

RENK Aktie News: RENK verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Heute im Fokus

AMD- und Intel-Aktien tiefer: Chinesische Telekomkonzerne sollen keine US-Chips mehr verwenden. Citigroup mit weniger Gewinn. Deutsche Inflation sinkt. Rheinmetall-, RENK-, Lockheed & Co.: Rally bei Rüstungswerten geht weiter. Fraport: Streiks bremsen Wachstum am Flughafen Frankfurt. Frankreich erhöht Beteiligung an EssilorLuxottica.